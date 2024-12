O presidente da Câmara Miguel Alencar lançou a pedra fundamental - Ascom

Publicado 19/12/2024 13:30 | Atualizado 19/12/2024 13:31

A Câmara Municipal deu inicio à construção da nova sede. O presidente Miguel Alencar lançou nesta quarta-feira (18) a pedra fundamental. O ato simboliza, juntamente com a placa comemorativa, o marco para erguer o edifício.A sede será construída em terreno próprio do município, localizado à Avenida Henrique Terra, no bairro Novo Portinho, bairro em franco crescimento.“Fruto de trabalho de anos, esse momento começou lá atrás, em uma conversa com o vereador Luís Geraldo e com os servidores, no início da nossa gestão na presidência. A nova Casa do Povo é um sonho que se sonha junto, um desejo de todo mundo que passou pelo legislativo e de quem vive a rotina da Câmara Municipal”, comemorou Alencar.Atualmente, a Casa Legislativa funciona em um prédio centenário e que não se adequa mais aos moldes atuais. Além disso, há dificuldades de ventilação, com fluxo de veículos e poucas janelas, escassez para estacionamento, dentre outras questões. O intuito é aumentar a estrutura administrativa, com um espaço adequado para debater as questões importantes para o desenvolvimento da cidade.De acordo com o estudo técnico, o prédio contará com 17 gabinetes e possibilidade de expansão, caso haja aumento do número de vereadores. O projeto prevê duas salas de reuniões, plenário com capacidade para 200 pessoas e mais de 320 metros quadrados, além de recepção, procuradoria, controle interno, contabilidade, licitação, tesouraria, secretaria, segurança, arquivo, almoxarifado, coordenadoria administrativa, coordenadoria operacional, copa, biblioteca, refeitório e estacionamento com capacidade aproximada de 40 vagas.Toda estrutura respeita as normas de acessibilidade previstas na legislação atual, observando os parâmetros técnicos de acessibilidade para garantir as condições de mobilidade e alcance para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ambientes estão sendo planejados de modo a garantir a autonomia e a segurança, com atenção especial aos acessos, circulação e espaços de atendimento, compondo uma rota acessível e sinalizada a qualquer visitante.O cronograma inicial prevê o prazo de execução da obra em 2 anos.