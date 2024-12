Rafael Bernardo, Dani Coutinho e Flávio Moreira - Ascom

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho, apresentou três novos nomes que integrarão o secretariado municipal: Rafael Bernardo, Dani Coutinho e Flávio Moreira.



Rafael Bernardo – Secretário de Esporte



Rafael Bernardo, reconhecido por sua trajetória como esportista e paixão pelo esporte, assume a Secretaria de Esporte com a missão de promover políticas públicas que incentivem a prática esportiva e ofereçam oportunidades para jovens e atletas cabo-frienses.



“Rafael tem a missão de avançar o esporte em Cabo Frio, atendendo aos jovens e atletas que tanto necessitam de oportunidades e incentivos”, destacou Dr. Serginho.



Rafael, por sua vez, reafirmou seu compromisso com a pasta: “Pode contar comigo, o esporte vai melhorar muito nessa cidade.”



Dani Coutinho – Controladora Geral do Município



Com duas décadas de experiência na administração pública municipal e atuação destacada como controladora na FAETEC, Dani Coutinho será responsável por garantir uma gestão eficiente e transparente na Controladoria Geral do Município.



“O foco será prevenir erros e orientar para uma gestão eficiente e transparente”, afirmou Dani, que encara o novo desafio como uma honra.



Flávio Moreira – Secretário de Assistência Social e da Criança e do Adolescente



Flávio Moreira, conhecido por sua dedicação à caridade e cuidado com o próximo, assume a Secretaria de Assistência Social e da Criança e do Adolescente. Sua missão será aliar empatia e técnica para atender as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade.



“As pessoas que mais precisam terão um olhar atento e a assistência necessária para transformar suas vidas”, destacou Dr. Serginho.



Flávio agradeceu a oportunidade e enfatizou sua paixão pela causa: “Há 34 anos dedico minha vida a esse trabalho, e agora, será uma honra fazer parte da melhor equipe de Cabo Frio”.