Josias da Swell, Jefferson Vidal e Wellington Escafura - Ascom

Publicado 20/12/2024 15:50 | Atualizado 20/12/2024 15:50

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), anunciou nesta sexta-feira (20) novos nomes que integrarão o secretariado da gestão a partir do próximo ano. As indicações reforçam o compromisso com áreas estratégicas para o desenvolvimento da cidade, como mobilidade urbana, serviços públicos, agricultura e finanças.

Josias da Swell, político alinhado às prioridades do prefeito, será o Secretário de Mobilidade Urbana. Serginho destacou a importância da pasta para o desenvolvimento econômico, o turismo e a qualidade de vida dos moradores, afirmando que Josias está preparado para enfrentar os desafios da área.

Para a Secretaria de Serviço Público, o nome escolhido foi Jefferson Vidal, que já está trabalhando em levantamentos para enfrentar questões como os alagamentos e a melhoria dos serviços básicos. O prefeito eleito ressaltou a dedicação de Vidal e sua capacidade de enfrentar desafios.

Na Secretaria de Agricultura, a responsabilidade será de Wellington Escafura, que possui uma forte ligação com a zona rural e conhecimento das demandas dos produtores locais. Serginho enfatizou a importância de fomentar a produção agrícola e valorizar áreas rurais como a fazenda Campos Novos.

Já a Secretaria de Fazenda será comandada por Kleber Ferreira de Souza, atualmente subsecretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Com ampla experiência técnica, ele foi destacado pelo prefeito eleito como peça-chave para equilibrar as contas públicas e viabilizar investimentos em benefício da população.

As nomeações foram bem recebidas por diversos setores, com expectativa de que os novos secretários tragam resultados positivos para a cidade. A posse da nova administração está prevista para janeiro de 2025.