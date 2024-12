Alexandre Martins e Leandro da Rasa receberam o diploma nesta quinta-feira (19) - Renata Cristiane

Alexandre Martins e Leandro da Rasa receberam o diploma nesta quinta-feira (19)Renata Cristiane

Publicado 19/12/2024 18:34 | Atualizado 19/12/2024 18:35

O prefeito reeleito de Búzios, Alexandre Martins (REP), e seu vice-prefeito eleito, Leandro da Rasa (REP), foram diplomados na tarde desta quinta-feira (19), em solenidade realizada no hotel Atlântico. Alexandre assume o segundo mandato consecutivo à frente da prefeitura, após conquistar 67,77% da preferência dos eleitores, com 17.517 votos.Também foram diplomados os vereadores Raphael Braga (PRD), Josué (PL), Toni Russo (MDB), Aurélio Barros (SDD), Victor Santos (MDB), Dida Gabarito (PL), Jô da Saúde (REP), Felipe Lopes (DC) e Anderson Chaves (REP), que vai ocupar a presidência.Em entrevista à coluna, disse que o sentimento é de gratidão. "Conseguimos progredir em várias frentes, como saneamento, superamos meta de arrecadação e estamos em dia, apesar de todas as dificuldades", disse ele, que também falou sobre o fato da ANP não ter cumprido a decisão judicial que garantiu a Búzios o direito de recalcular e voltar a receber os royalties do petróleo. O caso, inclusive, foi levado à tribuna do senado por Romário (PL). "A ANP continua enrolando pra pagar. Pagou o primeiro mês e dezembro não pagou. Administrar despesa é difícil, com recurso é mais fácil".Alexandre falou ainda da sua relação com o vice e com a Câmara Municipal, confira a entrevista, na íntegra, abaixo.