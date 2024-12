Dr. Mauro Azevedo, Vanderson Bento e Jailton Nogueira - Ascom

Dr. Mauro Azevedo, Vanderson Bento e Jailton Nogueira Ascom

Publicado 23/12/2024 13:15 | Atualizado 23/12/2024 13:16

Cabo Frio - O futuro prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), segue fortalecendo a equipe de governo para a gestão que se inicia em janeiro de 2025. Nesta segunda-feira (23), foram anunciados mais três nomes que ocuparão cargos de destaque na administração municipal.



Para a Secretaria de Gestão e Inovação, Dr. Serginho convidou o Dr. Mauro Azevedo, profissional com ampla experiência em inovação e tecnologia. Atualmente diretor de tecnologia da FAPERJ e ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Dr. Mauro trará para a gestão municipal sua expertise em planejamento estratégico e integração de sistemas, com o objetivo de otimizar os processos internos e promover a inovação na prestação de serviços públicos.



A Secretaria de Obras será comandada por Vanderson Bento, que retorna à pasta com o objetivo de dar continuidade aos projetos já iniciados e implementar novas ações para melhorar a infraestrutura da cidade. Com vasta experiência na vida pública, Vanderson é conhecido por sua capacidade de gestão e compromisso com o desenvolvimento urbano.



A Secretaria de Meio Ambiente ficará sob a responsabilidade de Jailton Nogueira, biólogo e doutor com sólida experiência na área ambiental. Sua missão será promover o desenvolvimento sustentável da cidade, conciliando o crescimento econômico com a preservação do patrimônio natural de Cabo Frio.