Prefeito Welberth Rezende ao meio, ao lado do ex-prefeito Sylvio Lopes, familiares e o secretário de Governo, Juninho Luna (de branco, na ponta)Reprodução/ Redes sociais

Publicado 30/12/2024 14:48

O ex-deputado estadual Glauco Lopes, filho do ex-prefeito de Macaé, Sylvio Lopes, relembrou nas redes sociais um momento simbólico da gestão do atual prefeito, Welberth Rezende (CID). No início de seu mandato, Welberth realizou uma visita à casa de Sylvio Lopes, acompanhado de Juninho Luna, Secretário de Governo, em um gesto que demonstrou respeito ao legado político e às obras realizadas durante a administração de Sylvio.

Segundo Glauco Lopes, o encontro foi marcado pela disposição de Welberth em retomar e concluir obras importantes para a cidade, que haviam sido deixadas de lado por administrações anteriores. Entre as obras mencionadas estão o Centro de Convenções, o Ginásio Poliesportivo e o Parque da Cidade, além de outros projetos estruturais que marcaram a gestão de Sylvio Lopes.

“Essas obras realizadas na gestão do ex-prefeito Sylvio Lopes precisavam ser mantidas para o bem da nossa população. Lamentavelmente, estavam abandonadas pelas gestões anteriores, e o prefeito entendeu e respeitou o dinheiro público, prontamente priorizando o restabelecimento dessas importantes obras”, afirmou Glauco.

A visita ao ex-prefeito contou com a articulação do Secretário de Governo, Juninho Luna, que desempenhou um papel central na reaproximação entre Welberth Rezende e Sylvio Lopes. Para Glauco, o gesto de Juninho foi fundamental para que o encontro ocorresse e para que o legado do pai fosse reconhecido.

Durante sua gestão, Sylvio Lopes foi responsável por obras estruturantes que marcaram Macaé, como o Hospital Público Municipal (HPM), o Hospital do Trapiche e projetos viários como a Linha Verde, a Linha Azul e a Linha Vermelha. Apesar de sua relevância, algumas dessas obras ficaram inacabadas ou foram abandonadas, prejudicando a população.

Welberth Rezende, ao assumir o compromisso de retomá-las, recebeu o reconhecimento público de Glauco Lopes, que destacou a sensibilidade do prefeito em preservar o patrimônio público e dar continuidade ao trabalho iniciado por seu pai. Atualmente, a maioria das obras foi revitalizada e entregue, restando apenas a conclusão do Parque da Cidade, prevista para breve.

“Obrigado ao nosso amigo e prefeito Welberth pelo espírito público e reconhecimento dessas obras importantes e do legado do nosso pai. Parabéns por sua sensibilidade e atitude. Estamos juntos pelo bem da amada cidade”, concluiu Glauco Lopes.