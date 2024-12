Praia do Forte, em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 30/12/2024 15:38

O prefeito eleito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou uma série de medidas que entrarão em vigor a partir de quinta-feira (2), voltadas à organização das praias da cidade durante a alta temporada. As novas regras visam ordenar o uso dos espaços públicos, valorizar os trabalhadores locais e proporcionar uma experiência mais agradável para turistas e moradores.

Entre as principais mudanças está a limitação do número de guarda-sóis por barraqueiro, medida que busca evitar a ocupação excessiva da faixa de areia e garantir mais conforto aos frequentadores. Além disso, será proibido que ambulantes e carrinhos disponibilizem mesas, cadeiras e guarda-sóis, prática que ficará restrita aos barraqueiros autorizados.

Os barraqueiros também terão a obrigação de instalar três lixeiras padronizadas de médio porte nas áreas de atuação, zelando pela limpeza ao final do dia. Outro ponto importante é a proibição de abordagem de clientes no trajeto às praias, oferecendo mais tranquilidade aos visitantes.

Para garantir que os espaços sejam ocupados por trabalhadores locais, a Prefeitura vai revogar licenças concedidas a pessoas que não residam em Cabo Frio e estabelecerá critérios rigorosos para novas autorizações. A fiscalização será intensiva, com equipes da Prefeitura atuando diariamente a partir das 6h30 nas entradas das praias, utilizando tecnologia para monitorar o cumprimento das normas.

O uso de caixas de som também estará proibido, promovendo um ambiente mais tranquilo para todos. As infrações às regras poderão levar à aplicação de sanções, desde advertências até a cassação da autorização de trabalho em casos de reincidência.

Após o fim da alta temporada, a Prefeitura dará continuidade ao processo de organização com a padronização das barracas e a oferta de programas de qualificação para trabalhadores, que serão obrigatórios para quem deseja atuar nas praias. Essas ações serão orientadas por estudos de capacidade ambiental e estrutural de cada praia, visando a sustentabilidade.

“Queremos transformar Cabo Frio em uma referência de organização, sustentabilidade e hospitalidade. Vamos valorizar os trabalhadores locais e preservar o patrimônio natural, fortalecendo nossa economia e garantindo uma experiência de excelência para todos”, destacou Dr. Serginho.

As medidas fazem parte de um plano mais amplo de gestão, que busca harmonizar o desenvolvimento econômico da cidade com a proteção ao meio ambiente e o bem-estar dos moradores. Dr. Serginho reforçou a importância da parceria com os barraqueiros e ambulantes cabo-frienses, afirmando que essas mudanças serão fundamentais para consolidar Cabo Frio como um destino turístico de qualidade e organizado.

Com as novas regras, a expectativa é que as praias de Cabo Frio ofereçam um espaço mais limpo, seguro e bem estruturado, atraindo ainda mais visitantes e promovendo um impacto positivo para a cidade e sua população.

Confira as medidas detalhadamente:

- Limitação do número de guarda-sóis por barraqueiro, para evitar a ocupação excessiva da faixa de areia;

- Proibição de disponibilização de mesas, cadeiras e guarda-sóis por ambulantes e carrinhos, permitindo apenas que barraqueiros autorizados ofereçam esses itens;

- Obrigatoriedade de lixeiras padronizadas, com cada barraqueiro sendo responsável por disponibilizar três lixeiras de médio porte e manter sua área limpa ao final do dia;

- Proibição de abordagem de clientes no trajeto à praia, garantindo mais conforto e tranquilidade aos frequentadores;

- Revogação de licenças irregulares e controle rigoroso das novas autorizações, incluindo a revogação de licenças concedidas a não moradores de Cabo Frio e a exigência de residência na cidade para atuação nas praias;

- Fiscalização intensiva e uso de tecnologia, com equipes da Prefeitura atuando a partir das 6h30 nas entradas das praias para orientação e monitoramento, além da proibição do uso de caixas de som.