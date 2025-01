Foram empossados o prefeito Marcelo Magno (PL), o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e os nove vereadores eleitos: Rogério Simas (PSD), Alexandre Galego (PL), Ayron Freixo (PL), Rafa Rocha (Cidadania), Professor Tayron (PL), Dieguinho (PL), Bruno Carudo (PSD), Arthur Miranda (MDB) e Kalico Barros (MDB) - Divulgação

O Hino Nacional e o de Arraial do Cabo indicaram o início da cerimônia de posse dos eleitos para o mandato 2025-2028 do executivo e legislativo em Arraial do Cabo. O evento foi realizado na quadra anexa à Secretaria de Educação, no centro da cidade, nesta quarta-feira (1⁰).



A posse marca um novo momento administrativo para o município e contou com a presença de diversas autoridades, convidados e representantes da sociedade civil, que lotaram o espaço.



Foram empossados o prefeito Marcelo Magno (PL), o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e os nove vereadores eleitos: Rogério Simas (PSD), Alexandre Galego (PL), Ayron Freixo (PL), Rafa Rocha (Cidadania), Professor Tayron (PL), Dieguinho (PL), Bruno Carudo (PSD), Arthur Miranda (MDB) e Kalico Barros (MDB).



"Eu sou um soldado dos meus secretários e da população. Arraial do Cabo tem tudo para ser uma referência no estado do Rio de Janeiro não só nas belezas mas também na parte de gestão. A continuidade de um mandato permite dar sequência a projetos e políticas públicas. Essa é a oportunidade de consolidar avanços nas mais diversas áreas, possibilitando uma maior eficiência na gestão pública. Seguimos com planejamento e trabalho", afirmou Marcelo Magno, prefeito reeleito.



A assinatura da ata foi um momento de grande emoção, principalmente para aqueles que foram eleitos pela primeira vez.



"Durante toda a minha vida, sempre ouvi que a gente cresce, casa, tem filhos, lê um livro, planta uma árvore. Agora, além disso, tenho uma nova missão: servir ao povo. Quero dizer a todos que podem contar comigo, com a Câmara. Quero reafirmar que esta casa será um espaço de muito diálogo, com as portas sempre abertas à população", afirmou Dieguinho, novo Presidente da Câmara de Vereadores.



Durante a cerimônia, os parlamentares também elegeram o presidente da Câmara e formaram a Mesa Diretora para o primeiro biênio, sendo Dieguinho eleito Presidente da Câmara, Rogério Simas o vice, Rafa Rocha 1ª secretária e Arthur Miranda 2º secretário.



Na sequência, houve escolha da presidência e da Mesa Diretora para o segundo biênio. Kalico Barros será o Presidente, Bruno Carudo o vice, Arthur Miranda 1º secretário e Rogério Simas 2º secretário.