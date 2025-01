Prefeito, Dr. Serginho e vice, Miguel Alencar - Portal RC24h

Publicado 02/01/2025 13:13 | Atualizado 02/01/2025 13:13

O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), tomou posse na manhã desta quarta-feira (1º), juntamente com seu vice, Miguel Alencar (União), em solenidade realizada na Câmara Municipal, ocasião em que também foram empossados os 17 vereadores eleitos.



Além de familiares dos eleitos, estiveram presentes autoridades da PM, Corpo de Bombeiros, o ex-deputado Silas Bento e a deputada federal Soraya Santos (PL).

Logo após a assinatura do termo de posse e de seu primeiro discurso (confira no final da matéria), ele deu entrevista coletiva à imprensa já na sede de Prefeitura. Disse que não houve uma transição de governo “como deveria ocorrer numa democracia”. Segundo o prefeito, ele só teve acesso aos extratos de conta na noite desta terça-feira (31). Logo após a assinatura do termo de posse e de seu primeiro discurso (confira no final da matéria), ele deu entrevista coletiva à imprensa já na sede de Prefeitura. Disse que não houve uma transição de governo “como deveria ocorrer numa democracia”. Segundo o prefeito, ele só teve acesso aos extratos de conta na noite desta terça-feira (31).

Somente em folha de pagamento atrasada a dívida chega a R$ 64 milhões, englobando pagamento de dezembro, 13º salário da Saúde e pagamento de aposentados e pensionistas.



Serginho ainda citou, segundo ele, “outros absurdos”. Disse que no final de novembro o governo antecessor trocou o sistema financeiro-orçamentário mesmo com o pedido do sucessor de não o fazer. Com isso, a arrecadação própria do município, como o ISS, vai diretamente para o cofre da empresa que administra o sistema para depois ser repassado para a Prefeitura.



“A gente pega a Prefeitura sem acesso aos recursos de ISS, com o cofre praticamente vazio e pagamentos em atraso para fazer”.



Por causa disso, Serginho disse que vai tomar medidas de austeridade: enxugar a máquina para pagar o funcionalismo em dia. “Vamos conversar com os secretários de Fazenda e de Planejamento, Gestão e Inovação para a gente ver de que forma iremos comunicar ao servidor como serão feitos esses pagamentos em atraso”.



“Não temos dinheiro em caixa mas temos credibilidade, tem crédito pra fazer a coisa acontecer”.



VISTORIA NAS UPAS E NAS PRAIAS



Após a entrevista, Serginho foi fazer vistoria das UPAs (no 1º e 2º distritos), acompanhado da secretária de Saúde, Beatriz Trindade. De lá, ele ia vistoriar as praias.



Falando nisso, Serginho acrescentou que assina ainda nesta quarta-feira o decreto de ordenamento da Praia do Forte, o qual determina limite de guarda-sóis por barraqueiro, proibição de carrinhos de ambulantes e caixas de som, assim como a atuação de flanelinhas.



“ORGULHO DE SER CABO-FRIENSE”



Antes de ir vistoriar as UPAs, Serginho e Miguel deram uma caminhada pelo Boulevard Canal, cumprimentaram pessoas e deu de cara com a bandeira de Cabo Frio estendida na Ponte Feliciano Sodré.



“São novos tempos, é o orgulho de ser cabo-friense sendo resgatado”, afirmou.



