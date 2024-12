Serginho (PL) e Miguel Alencar (União) - Ascom

Serginho (PL) e Miguel Alencar (União)Ascom

Publicado 31/12/2024 12:10 | Atualizado 31/12/2024 12:16

Cabo Frio - O prefeito eleito de Cabo Frio, Serginho (PL), anunciou Miguel Alencar (União), vice-prefeito eleito, como o futuro titular da Secretaria da Cidade, uma nova pasta prevista na reforma administrativa que será submetida à Câmara dos Vereadores. A secretaria será responsável por coordenar projetos voltados ao desenvolvimento do município, com foco na recuperação urbana e organização dos espaços públicos.



Entre as atribuições previstas para a Secretaria da Cidade estão a padronização do mobiliário urbano, a revitalização de equipamentos públicos como o Ginásio Poliesportivo Aracy Machado e o Estádio Alfredo Barreto, além da manutenção de pontos turísticos para estimular o desenvolvimento econômico.



Serginho afirmou que a escolha de Miguel para liderar a nova pasta está alinhada ao objetivo de atender às demandas da população de forma planejada e eficiente. Durante o anúncio, o prefeito eleito destacou a importância do trabalho conjunto para a recuperação da cidade.



Miguel, por sua vez, ressaltou seu compromisso com a transformação do município e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores. A criação da Secretaria da Cidade é parte do planejamento estratégico do futuro governo e será debatida na Câmara Municipal como parte da reforma administrativa.



Veja o vídeo.