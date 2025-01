O atual prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL) - Reprodução/ redes sociais

O atual prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL)Reprodução/ redes sociais

Publicado 02/01/2025 14:58

O primeiro dia de mandato do novo prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), foi pautado por ações voltadas ao estabelecimento de ordem em alguns setores da cidade. A secretaria de Ordem Pública, agora sob o comando do Tenente Coronel Leandro dos Santos Carvalho, em parceria com a Companhia de Serviços de Cabo Frio, a Comsercaf, iniciou operação especial de Réveillon com foco no ordenamento e na limpeza da Praia do Forte e das áreas centrais da cidade.

O serviço de limpeza começou ainda de madrugada, às 3h da manhã, quando equipes da Comsercaf deram início ao trabalho que se estendeu até as 8h30. “Nós limpamos a praia, as ruas paralelas foram lavadas e aplicamos uma essência de eucalipto para higienizar”, afirmou Jehann Costa, presidente da companhia, que destacou a mobilização total da equipe para a operação.

Segundo o município, o trabalho de limpeza será contínuo, mas terá reforço até 6 de janeiro, período de alta movimentação turística. Costa também pontuou haver muito a ser feito em toda a cidade, mas garantiu que, nos próximos 15 dias, Cabo Frio estará totalmente limpa.

Medidas como a proibição de abordagem direta de pessoas por comerciantes, a limitação de 15 jogos de mesas, cadeiras e guarda-sóis por barraca e a proibição da colocação de mesas, cadeiras e guarda-sóis por carrinhos também foram implementadas nesta quarta-feira (1).

Também está proibido o uso de aparelhos de som, conforme determinam as leis municipais 1.484/99 e 2.845/16. Todas as licenças ou autorizações para comércio nas praias emitidas a partir de 1º de janeiro de 2023 foram revogadas.

A secretaria de Ordem Pública informou que, durante a operação, foram registradas 207 advertências verbais sobre carrinhos, barracas, ambulantes e portadores de caixas de som. Até às 18h, foram apreendidos 18 guarda-sóis, 54 cadeiras, 4 mesas e 2 caixas de som.