Prefeito reeleito, Fábio do Pastel (PL) - Thamyris Aquino

Publicado 02/01/2025 15:10

O prefeito Fábio do Pastel (PL) e o vice-prefeito Julio Queiroz (União) tomaram posse na quarta-feira (01/01), em solenidade realizada na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, para a Legislatura 2025/2028. Marcando o início do segundo mandato de Fábio do Pastel como prefeito aldeense, a cerimônia foi presidida pelo vereador Márcio Soares (PL) e contou com a presença de autoridades municipais e membros da sociedade civil. Na ocasião, houve votação para composição da mesa diretora do legislativo municipal.



Durante seu discurso, o prefeito Fábio do Pastel reiterou o compromisso de sua gestão com a responsabilidade e o trabalho em conjunto à Câmara de Vereadores para o desenvolvimento do município. “Hoje é um dia muito especial para mim por vários motivos. É uma felicidade muito grande estar recebendo vocês aqui. Gostaria de agradecer à nossa equipe de secretariado que, juntos nesses quatro anos em que trabalhamos, conseguimos uma aprovação de governo muito grande. Sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão, então também gostaria de agradecer aos vereadores que fizeram parte deste governo durante os quatro anos. Acredito que todos nós estamos em uma missão de cuidar muito dessa cidade, e, com certeza, nós vamos entregar muito mais obras à população, que merece e precisa do nosso trabalho. Podem ter certeza que eu vou estar trabalhando como nunca por essa cidade, e vamos juntos governar mais uma vez a nossa São Pedro da Aldeia”, declarou.



Estiveram presentes na solenidade os secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior; de Fazenda, Renaldo Martins; de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira; de Desenvolvimento Urbano, Claudio Viviani; de Administração, Roberta Carvalho; de Licitações, Contratos e Convênios, Vivian Lobo; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres; de Saúde, Maria Márcia Sampaio, de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira; de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza; de Educação, Danielle Corrêa; de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos; de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; de Cultura, Thiago Marques; e de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães; além do Chefe de Gabinete, Fernando Frauches, o procurador municipal, Peter Samerson, e a controladora-geral do município, Danielle Prudente.