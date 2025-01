Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno - Reprodução

Publicado 07/01/2025 15:55

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), segue trabalhando em ritmo acelerado neste início de segundo mandato. Com a cidade lotada e uma lista extensa de demandas a serem atendidas, o trabalho não para. Para tanto, o chefe do executivo conta com o trabalho do primeiro escalão, cujos secretários, a exemplo dele, começam a trabalhar cedo para atender as necessidades do município.

Mas as movimentações no alto escalão não param por aí. Fontes próximas à administração indicam que novas mudanças no secretariado cabista estão por vir e devem ser anunciadas ainda nesta semana. As alterações podem trazer ajustes estratégicos para reforçar a gestão e atender às prioridades da cidade, especialmente durante o período de alta temporada.

Agora, resta aguardar as definições e os nomes que irão compor a equipe do prefeito, em um momento crucial para Arraial do Cabo.