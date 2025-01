O prefeito reeleito de Búzios, Alexandre Martins (REP), em cerimônia de posse na Câmara Municipal - Foto: Rede Social

O prefeito reeleito de Búzios, Alexandre Martins (REP), em cerimônia de posse na Câmara MunicipalFoto: Rede Social

Publicado 03/01/2025 14:43

O prefeito Alexandre Martins (Republicanos) e o vice Leandro Pereira, mais conhecido como Leandro da Rasa, do mesmo partido, tomaram posse na tarde desta quarta-feira (1) para novo mandato à frente da Prefeitura de Armação de Búzios.



A cerimônia ocorreu na Câmara, em Manguinhos, e foi presidida pelo parlamentar Raphael Braga (PRD), que vai para o segundo mandato. Além de Braga, os outros oito vereadores eleitos também foram empossados nesta quarta-feira.

No primeiro discurso após ser empossado, Alexandre fez os agradecimentos e disse que espera fazer o seu melhor sempre. “O segredo de qualquer sucesso é muito trabalho e saber ouvir as pessoas”, comentou o prefeito de 53 anos. “Eu quero sempre ouvir as pessoas para a gente tentar acertar o máximo.”



Ele também ressaltou o compromisso com a ação direta e a decisão firme no governo. “Ou eu estou dentro ou eu estou fora, ou eu faço ou eu não faço. Eu não fico no muro.”