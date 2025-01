Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução/ Redes sociais

Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho Reprodução/ Redes sociais

Publicado 08/01/2025 14:06

O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), revelou nesta quarta-feira (8) novas irregularidades na gestão de Magdala Furtado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o gestor denunciou a existência de mais de 334 contratos temporários, somente no gabinete da ex-prefeita Magdala Furtado, durante o mês de dezembro.



Segundo Serginho, o custo mensal com esses contratos ultrapassava R$ 1 milhão, um valor considerado exorbitante para um espaço de apenas 80m². Em contrapartida, a atual gestão reduziu o custo para R$ 10 mil e manterá apenas quatro funcionários no gabinete.



Além dos contratos temporários, a gestão anterior também teria efetuado pagamentos a 1.311 supostos autônomos, totalizando um valor superior a R$ 2,5 milhões. De acordo com Serginho, esses pagamentos foram considerados ilegais.



Diante das denúncias, Serginho informou que os documentos serão encaminhados ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Procuradoria do Município. Além disso, o prefeito prometeu divulgar listas com os nomes dos envolvidos nas irregularidades para que a população tenha conhecimento dos fatos.