Da esquerda para a direita: Jean Pierre e Fábio do Pastel - Reprodução

Publicado 08/01/2025 15:53

A eleição do vereador Jean Pierre (PP) como presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia continua repercutindo nos bastidores políticos da cidade. Embora Jean Pierre tenha sido líder do governo no primeiro mandato do prefeito Fábio do Pastel (PL), a escolha não foi a preferida pelo chefe do Executivo. O nome que contava com a torcida de Pastel era o de Márcio Soares (PL), vereador da base do governo, que acabou sendo derrotado no pleito.

Há quem acredite que a relação entre Jean Pierre e Fábio do Pastel fluirá naturalmente pela parceria anterior; contudo, apesar do clima relativamente tranquilo, há sim uma insatisfação de Pastel com a derrota do seu preferido.

Agora o prefeito “vai ter que engolir” a eleição de Jean Pierre e seguir em frente para garantir uma relação harmoniosa entre os poderes. O prefeito, que enfrenta um segundo mandato com condições políticas mais favoráveis do que no primeiro, terá que lidar com essa escolha.

No primeiro mandato de Fábio, ele não tinha vereador, nenhum da base, eram todos da oposição. Nesse ele tem vários da base dele, e o presidente, que apesar de não ser a escolha dele, tem uma boa relação até então. Resta saber se o presidente da Casa e o prefeito conseguirão fortalecer essa parceria ou se eventuais discordâncias irão gerar tensões no futuro.