Da esquerda para a direita: Marciley Lessa, Fabinho Costa e novo presidente do TCE-RJ, conselheiro Márcio Pacheco - Reprodução

Da esquerda para a direita: Marciley Lessa, Fabinho Costa e novo presidente do TCE-RJ, conselheiro Márcio PachecoReprodução

Publicado 09/01/2025 17:06

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), esteve na capital nesta quarta-feira (8) acompanhado do vice-prefeito Marciley Lessa (PL), do chefe de Gabinete Marcello Costa e do assessor Tarcísio Victor. A comitiva participou da cerimônia de posse do conselheiro Márcio Pacheco como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) para o biênio 2025/2026.



O evento reuniu diversas autoridades estaduais e federais. Além do presidente empossado, o prefeito e sua equipe aproveitaram a ocasião para estreitar laços com o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Menezes, o deputado federal Hugo Leal (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (União).



fotogaleria



A agenda em um evento de tamanha relevância reforça o compromisso da gestão municipal em buscar diálogo e parcerias com diferentes esferas de governo, promovendo o desenvolvimento de Iguaba Grande.