Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo MagnoRenata Cristiane

Publicado 09/01/2025 14:39

Em entrevista exclusiva nesta quinta-feira (9), o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), anunciou uma série de mudanças no primeiro escalão de sua gestão, além de dar detalhes sobre projetos e ações planejadas para 2025.



Entre as novidades, o prefeito confirmou que Denise Mendonça assumirá o comando da Secretaria de Fazenda. A atual ocupante do cargo, Isabela Florentino, será transferida para atuar em outras secretarias do município.



Outra alteração anunciada foi na área de controle interno, que passará a ser liderada por José Carlos Moura, conhecido como Zé. Já na Secretaria de Habitação, quem assume a gestão é o vereador Ayron Freixo, que deixará suas funções legislativas para integrar a equipe do Executivo.





Sobre a infraestrutura e educação no município, Marcelo Magno afirmou que a escola da Prainha, localizada na região central, deverá ser concluída e entregue ainda neste ano letivo, com inauguração prevista para fevereiro, assim como a escola Henrique Melman, que homenageia o ex-prefeito.



Alta temporada movimentada



Com a alta temporada em pleno vapor, o prefeito destacou os números expressivos de turistas em Arraial do Cabo. Segundo ele, no pico dos dias de Réveillon, entre os dias 28 de dezembro e 5 de janeiro, a cidade recebeu uma média de 150 a 200 mil visitantes por dia.



Esse volume evidencia o potencial turístico da cidade, também levanta preocupações sobre mobilidade urbana e capacidade de atendimento à demanda. Marcelo Magno anunciou que a Prefeitura está planejando um estudo para melhorar o fluxo de turistas, com o objetivo de garantir uma experiência positiva para visitantes e minimizar os impactos no dia a dia dos moradores.



Ainda durante a entrevista, o prefeito cabista informou que, até o final da semana, será lançado o calendário oficial de eventos para o ano de 2025, que ele já adiantou que está recheado de novidades.



Confira na íntegra: