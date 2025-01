Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho - Reprodução/Rede social

Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho Reprodução/Rede social

Publicado 14/01/2025 13:17 | Atualizado 14/01/2025 13:17

Cabo Frio - O Prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, anunciou nesta terça-feira (14), um gesto de empatia e compromisso com os servidores municipais, reafirmando sua prioridade em resolver a situação financeira herdada pela atual gestão. Reconhecendo o impacto da falta de pagamento e do parcelamento dos salários de dezembro, ele compartilhou uma decisão inédita: parcelar o próprio salário em 10 vezes e abrir mão de 50% de sua remuneração a partir de fevereiro, até que todas as pendências com os servidores sejam resolvidas.



“Tenho empatia e sei o sofrimento que o servidor enfrenta devido à falta de recursos e aos desvios que marcaram nossa cidade. Por isso, como prefeito, me coloco no lugar de cada um e tomo essa atitude para demonstrar meu compromisso com vocês,” afirmou Dr. Serginho.



A medida foi anunciada como parte de uma série de esforços para reorganizar as finanças do município e garantir o pagamento integral dos servidores o mais rápido possível. Segundo o prefeito, sua decisão busca demonstrar solidariedade e responsabilidade enquanto trabalha para sanar os problemas herdados.



“Eu não tenho dúvida de que vamos colocar as contas em dia e antecipar o parcelamento dos salários. Essa é uma prioridade da nossa gestão,” ressaltou o prefeito, destacando que medidas de contenção de despesas também serão adotadas no governo.



O anúncio reforça o tom de transparência e a postura comprometida da atual administração com o bem-estar dos servidores e da população de Cabo Frio. “Estamos juntos nessa caminhada. Não vou descansar até que todos os servidores estejam com suas contas equilibradas. Contem comigo,” concluiu Dr. Serginho.



A gestão municipal segue empenhada em enfrentar os desafios financeiros, trabalhando com planejamento e determinação para garantir os direitos dos servidores e proporcionar um futuro mais justo e organizado para Cabo Frio.