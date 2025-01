Vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar (União) - Rede social

Publicado 14/01/2025 13:09 | Atualizado 14/01/2025 13:10

Cabo Frio - Em solidariedade ao servidor municipal e seguindo o posicionamento do prefeito Dr. Serginho (PL), o vice-prefeito, Miguel Alencar (União), anunciou que também vai parcelar o próprio salário em 10 vezes e abdicar de 50% do valor a partir de fevereiro, até que todos os compromissos com os servidores sejam cumpridos.



“Com o planejamento necessário, temos a plena confiança de que conseguiremos colocar tudo em ordem antes do planejado e antecipar o pagamento do salário de dezembro que, infelizmente, precisou ser parcelado por falta de recursos e desvios da gestão passada”, disse Miguel.



A medida foi anunciada por Serginho e Miguel nesta terça-feira (14), como parte de uma série de esforços para reorganizar as finanças do município e garantir o pagamento integral dos servidores o mais rápido possível. Segundo o prefeito, sua decisão busca demonstrar solidariedade e responsabilidade enquanto trabalha para sanar os problemas herdados.