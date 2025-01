O encontro contou com a presença do Sindicato dos Servidores Municipais de Cabo Frio (Sindicaf), Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores em Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro (Sintisaúde), Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE), Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cabo Frio, Associação dos Guardas Municipais, Associação dos Fiscais e Federação dos Sindicatos Municipais - Divulgação

O encontro contou com a presença do Sindicato dos Servidores Municipais de Cabo Frio (Sindicaf), Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores em Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro (Sintisaúde), Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE), Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cabo Frio, Associação dos Guardas Municipais, Associação dos Fiscais e Federação dos Sindicatos MunicipaisDivulgação

Publicado 10/01/2025 16:30

O prefeito de Cabo Frio, Serginho, participou nesta sexta-feira (10) de uma reunião com representantes de diversos sindicatos de servidores municipais para discutir soluções relacionadas ao pagamento do funcionalismo público. O encontro, que contou com a presença do Sindicato dos Servidores Municipais de Cabo Frio (Sindicaf), Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores em Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro (Sintisaúde), Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE), Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cabo Frio, Associação dos Guardas Municipais, Associação dos Fiscais e Federação dos Sindicatos Municipais, foi marcado pelo diálogo aberto e pela apresentação de propostas para resolver os desafios financeiros da Prefeitura.



Serginho ouviu atentamente as demandas e sugestões apresentadas pelos sindicalistas e respondeu pontualmente a cada questionamento. Entre as soluções discutidas, destacou-se a proposta de buscar um empréstimo para antecipar os pagamentos de dezembro. O prefeito garantiu que a viabilidade jurídica da medida vai ser analisada e que buscará o apoio da Câmara Municipal para aprovar a iniciativa.



“A gente vem da audiência pública com todos os sindicatos e representantes dos servidores públicos. Foi ótimo o bate-papo. Mostrei que estou sem dormir até resolver o problema do pagamento do funcionalismo público. Sei da necessidade de colocar isso em dia e mostrei, com toda a transparência, as contas da Prefeitura e a previsão de recursos que entram. Ouvimos propostas muito boas, como buscar empréstimos para quitar os atrasados, e já determinei que a Prefeitura adote as medidas necessárias para resolver esse problema”, afirmou Serginho.



Além de tratar das questões financeiras, o prefeito também respondeu críticas sobre temas como a reforma administrativa, que teve o orçamento reduzido de R$ 5 milhões para R$ 3,5 milhões, e o programa Inova Jovem, que oferece vagas de primeiro emprego com salário de R$ 3.000. Serginho reconheceu a necessidade de melhorar a comunicação com os servidores sobre as ações da administração, especialmente em momentos sensíveis como o atual.

O encontro contou com a presença do Sindicato dos Servidores Municipais de Cabo Frio (Sindicaf), Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores em Combate às Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro (Sintisaúde), Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE), Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cabo Frio, Associação dos Guardas Municipais, Associação dos Fiscais e Federação dos Sindicatos Municipais Divulgação



Compromissos e transparência



Serginho garantiu que o pagamento da folha de janeiro será feito no dia 28 e anunciou que uma boa parte do salário de dezembro será quitada no dia 15. Ele também se comprometeu a apresentar novas soluções na próxima segunda-feira (13).



“Eu quero que o servidor conte com a gente. Estamos correndo atrás de trazer mais recursos de fora do município e buscando resolver essa situação. Na segunda-feira, já dou retorno com novas soluções. Estamos agindo com toda a transparência e prestando contas à população. Agora, vou para a rua trabalhar porque precisamos colocar a cidade em ordem”, concluiu o prefeito.



Veja a entrevista com Serginho após a reunião: Serginho garantiu que o pagamento da folha de janeiro será feito no dia 28 e anunciou que uma boa parte do salário de dezembro será quitada no dia 15. Ele também se comprometeu a apresentar novas soluções na próxima segunda-feira (13).“Eu quero que o servidor conte com a gente. Estamos correndo atrás de trazer mais recursos de fora do município e buscando resolver essa situação. Na segunda-feira, já dou retorno com novas soluções. Estamos agindo com toda a transparência e prestando contas à população. Agora, vou para a rua trabalhar porque precisamos colocar a cidade em ordem”, concluiu o prefeito.