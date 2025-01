Da esquerda para a direita: Prefeito Fábio do Pastel e Mário Flávio Moreira - Reprodução

Publicado 16/01/2025 14:10

Em São Pedro da Aldeia, uma caminhada do prefeito Fábio do Pastel (PL), pela manhã, virou uma força-tarefa para avaliar a grande quantidade de resíduos de odor fétido que se formou na lagoa de Araruama e chegou a algumas praias da cidade, como de Camerum e Mossoró. De imediato, Pastel acionou o secretário de Meio Ambiente, Mário Flávio Moreira, que com sua equipe e apoio do Inea, fez a coleta do material, o qual será submetido à análise. Segundo o secretário, caso seja comprovada a contaminação e identificados responsáveis serão tomadas as medidas cabíveis. Inclusive, nesta quinta-feira (16), equipes do Projeto Limpa Rio Social realizarão uma visita técnica aos locais para mapeamento e, em seguida, dar início à retirada dos materiais encontrados. Por outro lado, Mário Flávio explicou que outros fatores ajudam nesse cenário: o boom de algas (que também aconteceu em região oceânica, como Arraial do Cabo) “que não se via há muitos anos” nesse volume, apesar de ser um fenômeno natural, aliado ao sistema em tempo seco e as chuvas, pioram a situação. Todos esses fatores compõem um ambiente perfeito para a proliferação das algas. “Se reproduzem de maneira muito rápida”, acrescentou.

Da esquerda para a direita: Rodolfo Jotha e Fábio do Pastel Reprodução

PASTA DO TURISMO EM ABERTO

Ainda em São Pedro da Aldeia, além do assunto dos resíduos na lagoa, Fábio do Pastel contou, por telefone, que ainda não definiu o novo secretário ou secretária que irá assumir a pasta do Turismo, antes comandada por Cláudia Tinoco. Por enquanto, quem está na função é o coordenador de Eventos, Rodolfo Jotha, acumulando as duas missões. “Não tenho pressa”, disse Pastel. Ele explicou que quer alguém que “entenda do riscado” e, de preferência, que seja de São Pedro da Aldeia. Então, pessoal, fica a dica, você que é técnico da área, manda o currículo pro prefeito. Quem sabe?

