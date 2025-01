Claro Verão Búzios terá segunda semana com muito esporte e shows gratuitos de Maneva, Vitor Kley e Raimundos - Divulgação

Publicado 16/01/2025 14:48

Búzios - A última semana do Claro Verão Búzios 2025 recebe grandes estrelas das quadras para oficinas gratuitas a partir da próxima quinta-feira (16), no Clube Aretê. Os esportes da vez serão futevôlei e beach tennis com os campeões mundiais Leo Tubarão e Gui Prata. Sexta, sábado e domingo, além dos esportes e atividades de saúde e bem-estar, o evento terá uma programação musical de tirar o fôlego: Maneva, Vitor Kley e Raimundos. Para participar, o público pode se inscrever pelo site www.claroveraobuzios.com.br .



As clínicas esportivas do Claro Verão Búzios são voltadas para públicos de todas as idades, atletas profissionais e amadores, sempre de quinta a domingo, das 9h às 17h. A modalidade de Beach Tennis terá ainda um torneio com equipes formadas pelos participantes das oficinas. O público também poderá contar com sessões gratuitas de massagem, e o espaço kids oferecerá atividades lúdicas para os pequenos de desenho, pintura e brincadeiras. As vagas são limitadas e por ordem de chegada.



Nomes importantes da música brasileira se apresentarão no Claro Verão Búzios a partir das 18h. Após Paulo Ricardo, Fernanda Abreu e Detonautas, no último final de semana, agora sobe ao palco nesta sexta, dia 17, a banda Maneva, com sucessos como “Seja para Mim” e “Pisando Descalço”, que fazem parte da turnê “Origem”. Dono de um dos maiores hits dos últimos anos, “O sol”, Vitor Kley é a atração de sábado, dia 18. O cantor e compositor levará também canções como “Morena” e “Adrenalizou”. A temporada termina com o rock´n roll de Raimundos, no domingo, dia 19, trazendo sucessos como “Eu quero ver o Oco” e “Palhas do Coqueiro”, além de “Mulher de Fases” e “I saw you saying”.



“Para nós, é uma grande alegria realizar mais uma temporada do Claro Verão Búzios. O público já aguarda para curtir o evento, e preparamos muitas atrações bacanas para a edição de 2025. A Claro busca conectar as pessoas para uma vida mais divertida e produtiva e nada como o esporte e cultura para proporcionar esta experiência. A operadora segue expandindo a cobertura da tecnologia 5G+ na região, e o evento contará com ainda mais conectividade e inovação para o público compartilhar os seus melhores momentos”, afirma Gabriela Derenne, diretora da Claro para a regional Rio de Janeiro e Espírito Santo.



No dia 24 de janeiro, o projeto chega ao Rio de Janeiro como Claro Verão Rio, na icônica Praia de Ipanema, onde o Centro Cultural Laura Alvim se transforma na “Casa Claro Conectada”. A programação terá apresentações diárias e em formato intimista de Paulinho Moska (24/01), Rodrigo Santos (25/01), Leoni (26/01), Julia Mestre (27/01), Ana Cañas (28/01), Tacy Campos (29/01), Anttónia e Ana Morais (30/01), Maria Mauad (31/01), Feyjão (01/02) e Pretinho da Serrinha (02/02). No dia 26/01, o projeto acontece também em Niterói, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, com espetáculo de George Israel.