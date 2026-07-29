Yago da Silva Lima e Maria Eduarda Souza AugustoReprodução
Justiça condena motorista a 45 anos por atropelar e matar jovem em Búzios
Julgamento terminou nesta terça-feira (28); Yago da Silva Lima foi condenado em regime fechado pela morte de Maria Eduarda Souza Augusto
Carro pega fogo em rua do bairro Alto da Boa Vista, em Búzios
Motorista percebeu problema no veículo, e Corpo de Bombeiros controlou as chamas; não houve feridos
Búzios faz operação contra pesca irregular em áreas protegidas
Ação reuniu equipes da Secretaria de Pesca e Esporte Náutico, Polícia Ambiental e Guarda Marítima Ambiental
Tartaruga marinha gigante é encontrada morta em praia de Cabo Frio
Animal foi localizado no fim da tarde desta terça-feira (28), na Praia do Verão Vermelho, em Tamoios
Homem é assassinado a tiros no Cruzeiro da Rasa, em Búzios
Homem foi morto na noite desta terça-feira (28), na Rua Brasil. Perícia foi acionada e investigação busca esclarecer as circunstâncias do crime
Secretário de Segurança vai a público e nega nova onda de extorsões em Búzios
Coronel Gláucio Moreira afirma que investigação sobre esquema envolvendo a venda de água e botijões de gás começou em abril, levou à prisão de quatro suspeitos e que não há registros de novos casos
Após 10 anos de espera, Marcelo Magno entrega ETE de Monte Alto e promete nova etapa
Estação passa a operar com tratamento terciário, o mais avançado para limpeza do esgoto, e prefeito anuncia que a unidade da Praia Grande será a próxima a ser modernizada
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