Yago da Silva Lima e Maria Eduarda Souza Augusto - Reprodução

Yago da Silva Lima e Maria Eduarda Souza AugustoReprodução

Publicado 29/07/2026 17:55

Búzios - O Tribunal do Júri - O Tribunal do Júri condenou, na noite desta terça-feira (28), Yago da Silva Lima a 45 anos de prisão, em regime fechado, pelo atropelamento que matou Maria Eduarda Souza Augusto, de 18 anos, e deixou outra jovem gravemente ferida em Armação dos Búzios. O caso aconteceu em janeiro de 2025 e teve grande repercussão na Região dos Lagos. Da decisão ainda cabe recurso.

O atropelamento ocorreu na madrugada de 12 de janeiro de 2025, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Maria Eduarda e uma amiga, naturais de Casimiro de Abreu, estavam na cidade para comemorar a formatura do ensino médio quando foram atingidas por um carro que invadiu a calçada.

De acordo com as investigações, Yago dirigia após ingerir bebida alcoólica, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e em alta velocidade. O veículo saiu da pista e atingiu as duas jovens.

Maria Eduarda morreu em decorrência dos ferimentos. A segunda vítima sobreviveu, mas sofreu lesões graves. Segundo o Ministério Público, após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar socorro.

Durante a investigação, imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o veículo. O motorista se apresentou à polícia dias depois e, conforme consta no processo, admitiu que conduzia o automóvel no momento do acidente.

O caso mobilizou familiares e amigos de Maria Eduarda, que acompanharam o julgamento realizado nesta terça-feira em busca de uma resposta da Justiça. Ao final da sessão, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade de Yago da Silva Lima, que foi condenado a 45 anos de prisão em regime fechado.

A reportagem tentou contato com a defesa de Yago da Silva Lima, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.