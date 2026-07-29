Tartaruga estava na Praia do Verão Vermelho - Reprodução

Tartaruga estava na Praia do Verão VermelhoReprodução

Publicado 29/07/2026 18:48

Búzios - Uma tartaruga marinha de grande porte foi encontrada morta no fim da tarde desta terça-feira (28) na Praia do Verão Vermelho, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

O animal chamou a atenção de quem passava pelo local devido ao tamanho e à cena, que despertou preocupação entre moradores e frequentadores da praia. Após a localização, os órgãos responsáveis foram acionados para fazer o recolhimento do corpo e dar início aos procedimentos necessários para identificar o que provocou a morte da tartaruga.

As causas ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelos responsáveis. Em casos como esse, exames podem indicar se o animal sofreu algum tipo de impacto, ficou preso em redes de pesca, ingeriu lixo ou foi vítima de outras ameaças comuns ao ambiente marinho.

O episódio também reforça a importância da preservação da fauna marinha na Região dos Lagos. Espécies como as tartarugas marinhas enfrentam diversos riscos ao longo do litoral, entre eles a poluição, o descarte irregular de resíduos, colisões com embarcações e a pesca acidental.