Fiscalização Reprodução
Búzios faz operação contra pesca irregular em áreas protegidas
Ação reuniu equipes da Secretaria de Pesca e Esporte Náutico, Polícia Ambiental e Guarda Marítima Ambiental
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Tartaruga marinha gigante é encontrada morta em praia de Cabo Frio
Animal foi localizado no fim da tarde desta terça-feira (28), na Praia do Verão Vermelho, em Tamoios
Homem é assassinado a tiros no Cruzeiro da Rasa, em Búzios
Homem foi morto na noite desta terça-feira (28), na Rua Brasil. Perícia foi acionada e investigação busca esclarecer as circunstâncias do crime
Secretário de Segurança vai a público e nega nova onda de extorsões em Búzios
Coronel Gláucio Moreira afirma que investigação sobre esquema envolvendo a venda de água e botijões de gás começou em abril, levou à prisão de quatro suspeitos e que não há registros de novos casos
Após 10 anos de espera, Marcelo Magno entrega ETE de Monte Alto e promete nova etapa
Estação passa a operar com tratamento terciário, o mais avançado para limpeza do esgoto, e prefeito anuncia que a unidade da Praia Grande será a próxima a ser modernizada
Justiça condena motorista a 45 anos por atropelar e matar jovem em Búzios
Julgamento terminou nesta terça-feira (28); Yago da Silva Lima foi condenado em regime fechado pela morte de Maria Eduarda Souza Augusto
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