Visitas a estabelecimentos comerciais - Ascom

Visitas a estabelecimentos comerciais Ascom

Publicado 30/07/2026 18:20

Búzios - Com o objetivo de aproximar as forças de segurança dos comerciantes e reforçar o trabalho de prevenção, equipes da Secretaria de - Com o objetivo de aproximar as forças de segurança dos comerciantes e reforçar o trabalho de prevenção, equipes da Secretaria de Segurança Pública de Búzios iniciaram uma série de visitas a estabelecimentos comerciais do município. A ação busca ouvir empresários, orientar sobre cuidados e identificar possíveis situações que precisem de acompanhamento.

O trabalho acontece após uma ocorrência registrada em abril de 2026, quando uma operação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil, por meio da 127ª Delegacia de Polícia, resultou na abordagem de um veículo suspeito de ser utilizado por um grupo investigado por extorsão contra comerciantes.

Durante a ação, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, uma lista com informações de comerciantes da região e conduziram três suspeitos para a delegacia, onde o material foi apresentado para a continuidade das investigações.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a operação reforçou a importância da atuação integrada entre a Guarda Civil Municipal, o município e a Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade.

A prefeitura informou que, atualmente, não há registros ou denúncias que apontem para a existência de uma nova quadrilha praticando extorsões contra comerciantes em Búzios. De acordo com o município, as visitas fazem parte de um trabalho preventivo de monitoramento e aproximação com o comércio local.

A orientação é que comerciantes e moradores comuniquem imediatamente qualquer situação suspeita às forças de segurança, para que as medidas necessárias sejam adotadas.