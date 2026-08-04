Momento do resgate na Praia do Forno, em Búzios - Foto: Reprodução

Momento do resgate na Praia do Forno, em Búzios Foto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 10:08



Segundo relatos de pessoas que estavam no local, a vítima teria sofrido uma possível fratura em um dos pés durante o percurso. Como o acesso à região é feito por uma área de mata e possui trechos de difícil passagem, o resgate exigiu uma operação cuidadosa das equipes. Búzios - Uma tarde de passeio terminou com um susto para uma turista neste domingo (2), em Armação dos Búzios. A mulher ficou ferida enquanto fazia a trilha de acesso à Praia do Forno e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros com apoio da equipe de Guarda-Vidas. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, a vítima teria sofrido uma possível fratura em um dos pés durante o percurso. Como o acesso à região é feito por uma área de mata e possui trechos de difícil passagem, o resgate exigiu uma operação cuidadosa das equipes.

Os primeiros socorros foram prestados ainda na trilha. Em seguida, a turista foi retirada do local em segurança e levada ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMDRP), onde recebeu atendimento médico.

De acordo com as primeiras informações, as equipes encontraram dificuldades durante o resgate por causa de um trecho de acesso restrito.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da mulher.