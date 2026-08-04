Os primeiros socorros foram prestados ainda na trilha. Em seguida, a turista foi retirada do local em segurança e levada ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMDRP), onde recebeu atendimento médico.
De acordo com as primeiras informações, as equipes encontraram dificuldades durante o resgate por causa de um trecho de acesso restrito.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da mulher.
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