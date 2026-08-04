A iniciativa é realizada por meio das Secretarias Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e da Juventude. - Foto: Reprodução

A iniciativa é realizada por meio das Secretarias Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e da Juventude.Foto: Reprodução

Publicado 04/08/2026 10:43

Búzios - Armação dos Búzios está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Inglês e Italiano . A iniciativa é realizada por meio das Secretarias Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e da Juventude.

As aulas serão realizadas às sextas-feiras. O curso de Inglês terá turmas das 11h às 12h20. Já o curso de Italiano contará com dois horários: das 9h30 às 10h50 e das 18h30 às 20h.

Os interessados podem obter informações e realizar a inscrição pelo telefone (22) 99603-9289 ou presencialmente na Secretaria da Juventude, localizada na Travessa dos Pescadores, nº 111, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A oferta dos cursos faz parte das ações voltadas ao acesso à educação e à qualificação da população. A iniciativa busca ampliar o aprendizado de novos idiomas entre moradores do município.