Motociclista foi projetada sobre o capô do carro - Reprodução

Motociclista foi projetada sobre o capô do carro Reprodução

Publicado 06/08/2026 17:55

Segundo informações apuradas no local, o motorista do veículo realizava uma conversão, conhecida como “balão”, em frente a uma farmácia, no sentido Cruzeiro, quando a motocicleta, que seguia pela rodovia em direção ao Alto da Rasa, atingiu a lateral do automóvel, na altura do lado do motorista. Com o impacto, a motociclista foi projetada sobre o capô do carro e atingiu o para-brisa do veículo, que ficou danificado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram o atendimento da vítima, que foi encaminhada consciente, com respostas aos estímulos e sinais vitais preservados, ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé.

O estado de saúde não foi informado. O motorista do carro também recebeu atendimento após passar mal no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.