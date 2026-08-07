A Prefeitura destaca que o trabalho integrado entre as forças de segurança - Foto: Reprodução

A Prefeitura destaca que o trabalho integrado entre as forças de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 07/08/2026 15:12

A administração municipal afirma que a redução dos índices é resultado do trabalho conjunto da 5ª Companhia da Polícia Militar de Armação dos Búzios, comandada pelo 2º tenente Barreto, da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), sob a titularidade do delegado Lauro Coelho, e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, comandada por Glaucio Moreira.

De acordo com o município, as instituições vêm atuando de forma integrada, com ações de inteligência, policiamento ostensivo, investigação, prevenção e resposta rápida às ocorrências. A estratégia busca ampliar a presença das forças de segurança nas ruas e reforçar o combate à criminalidade.

Outro ponto destacado pela Prefeitura é o trabalho do Centro de Monitoramento de Búzios. As câmeras instaladas em diversos pontos da cidade têm auxiliado a Polícia Militar e a Polícia Civil na identificação de suspeitos, além de contribuir para investigações, abordagens e prisões.

O balanço operacional de julho também mostra o volume de ações realizadas pelas equipes de segurança. No período, 78 pessoas foram conduzidas à delegacia, 12 foram presas em flagrante e quatro mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, foram apreendidas 4.130 porções de entorpecentes, segundo os dados divulgados.

A Prefeitura destaca que o trabalho integrado entre as forças de segurança, aliado aos investimentos em tecnologia e monitoramento, continuará sendo reforçado para manter a redução dos índices criminais e ampliar a segurança de moradores e turistas.