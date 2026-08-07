A Prefeitura destaca que o trabalho integrado entre as forças de segurançaFoto: Reprodução
Roubos e furtos caem em Búzios durante julho, aponta balanço da segurança
Dados mostram redução de até 100% em alguns indicadores; integração entre PM, Polícia Civil e monitoramento por câmeras é apontada como principal fator
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Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
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PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Motociclista fica ferida após colisão com carro na RJ-102, em Búzios
Acidente aconteceu durante uma conversão nas proximidades da Praça do INEFI; vítima foi levada consciente ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé
Apreensão causa prejuízo de R$ 23 mil ao tráfico em Búzios
Polícia encontrou dois tonéis escondidos em uma área de mata com mais de 1,5 mil cápsulas de cocaína e 364 comprimidos de ecstasy
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