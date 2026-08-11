O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), precisou ser retirado da sala onde ocorria o encontro em uma maca - Mário Agra/Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), precisou ser retirado da sala onde ocorria o encontro em uma macaMário Agra/Câmara dos Deputados

Publicado 11/08/2026 20:16

O líder do PT na Câmara dos Deputados , Pedro Uczai (SC), passou mal durante a reunião de líderes da Casa nesta terça-feira, 11. O petista precisou ser retirado da sala onde ocorria o encontro em uma maca e foi levado ao Departamento Médico da Câmara (Demed). A causa do mal súbito ainda não foi divulgada.