Haddad participou de uma sabatina na RedeTV! nesta terça-feira (11) - Redes sociais / Reprodução

Haddad participou de uma sabatina na RedeTV! nesta terça-feira (11)Redes sociais / Reprodução

Publicado 12/08/2026 07:39 | Atualizado 12/08/2026 12:23



O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, Fernando Haddad , afirmou nesta terça-feira, 11, que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta se afastar da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. Segundo o petista, o nome do senador não foi mencionado pelo governador durante o debate promovido pela Band TV no domingo, 9.

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"Eu não tenho o problema que o Tarcísio tem de tentar me afastar do candidato a presidente. Quem tem problema com o candidato é o Tarcísio, que não mencionou o nome do Flávio Bolsonaro uma única vez no debate da Band", disse Haddad, durante sabatina da RedeTV! nesta terça-feira, 11.



O ex-ministro citou investigações e suspeitas envolvendo Flávio, entre elas o caso das "rachadinhas", a compra de imóveis com dinheiro vivo e as transações da loja de chocolates do senador. Também associou o candidato presidencial e Tarcísio às suspeitas envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.



Questionado sobre o motivo de não ter explorado o assunto no debate, Haddad afirmou que preferiu concentrar suas intervenções em temas estaduais. "Eu estava usando o meu tempo para falar do Estado. Não quero constrangê-lo tanto com as coisas que ele tem que explicar; quero discutir o Estado", declarou.