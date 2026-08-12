Lula e Alcolumbre se reuniram nesta quarta-feira - José Cruz / Agência Brasil

Lula e Alcolumbre se reuniram nesta quarta-feiraJosé Cruz / Agência Brasil

Publicado 12/08/2026 12:16

Participaram da reunião com Lula e Alcolumbre o ministro José Guimarães e a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira e não constava na agenda oficial do presidente da República.Após a reunião, Guimarães e Leitão falaram com a imprensa. Disseram que a conversa desta quarta foi uma "continuidade" da reaproximação que Lula e Alcolumbre tiveram na semana passada em jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)."Nós fizemos uma reunião muito importante. Eu, como ministro, a líder do governo do Senado, a senadora Teresa (Leitão), e o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa reunião, o presidente deu continuidade à conversa que havia tido na semana passada com o presidente do Congresso. O diálogo foi retomado a partir daquela reunião anterior, e hoje nós aprofundamos esse diálogo", afirmou."Foi uma conversa bem aberta. O presidente colocou o que interessa ao governo. Alcolumbre está avaliando, vai ouvir os senadores. A senadora Teresa, que é a líder, vai ouvir também os senadores. Eu acho que nós demos um passo gigantesco para destravar as pautas e fazermos aquilo que é de interesse do Brasil nesse pequeno período de esforço concentrado", completouGuimarães disse que foram discutidos nesta quarta o projeto de lei complementar dos combustíveis (que acabou incorporando uma série de outras pautas de interesse do Palácio do Planalto), a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1, a regulação dos minerais críticos e a PEC da segurança. No caso do PLP dos combustíveis, o ministro disse que foi feito um acordo com o Ministério da Fazenda e o do Planejamento sobre o assuntoSegundo o ministro das Relações Institucionais, "as relações (com Alcolumbre) estão retomadas" e "terão novos encontros daqui para o final de semana". "A ideia é a gente consolidar esse diálogo, que na Câmara já está 100%. E nós queremos que, sob a liderança da senadora Teresa, também no Senado, fique 100% como está na Câmara."A líder do governo no Senado, Teresa Leitão, disse que "Alcolumbre se mostrou muito aberto" e que "o diálogo fluiu muito bem, o presidente Lula muito descontraído, e muito esperançoso".Tanto Teresa Leitão quanto Guimarães se esquivaram quanto ao timing de votação das propostas de interesse do governo, como o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. No caso do fim da escala 6x1, Leitão disse que "ela é uma coisa tão importante que ela precisa ser tratada com essa importância" Questionada se ficaria para depois da eleição, disse que "depende do trâmite interno".A líder do governo no Senado também afirmou que foi acordado com Alcolumbre a instalação das comissões mistas de seis medidas provisórias nesta quarta-feira, 12, entre elas a MP do fim da taxa das blusinhas.Questionado sobre um eventual apoio de Alcolumbre formal a Lula, assim como fez o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Guimarães disse que o presidente do Senado "já tem compromisso com a nossa chapa no Amapá"."Independente da pauta do Senado, das matérias de interesse do governo, nós temos uma chapa (no Amapá), a reeleição do governador, a candidatura do senador Randolfe e o Davi está absolutamente sintonizado com a reeleição do Lula e com o nosso palanque lá no Amapá", disse.