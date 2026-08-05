Os 5 golpes que mais atingem aposentados do INSS em 2026
Golpistas estão cada vez mais sofisticados e miram diretamente nos aposentados. Conheça os 5 golpes mais aplicados neste ano e saiba o que fazer para não cair em nenhum deles
Os 5 golpes que mais atingem aposentados do INSS em 2026
Golpistas estão cada vez mais sofisticados e miram diretamente nos aposentados. Conheça os 5 golpes mais aplicados neste ano e saiba o que fazer para não cair em nenhum deles
Aposentado do INSS pode comprar passagem aérea por R$ 200
O programa Voa Brasil oferece passagens nacionais por até R$ 200 o trecho para aposentados do INSS. A Câmara ainda analisa um projeto para tornar o benefício gratuito. Entenda as regras antes de tentar comprar
Como se proteger da nova onda de fraudes contra aposentados?
A modernização da prova de vida do INSS criou uma brecha perigosa: golpistas exploram a confusão para enganar aposentados. O INSS nunca liga para realizar a prova de vida. Qualquer contato assim é golpe
Ministro propõe redução e decisão sai em 28 de Julho
O ministro da Previdência quer cortar o teto dos juros do consignado para aposentados. A proposta vai a votação em 28 de julho. Se aprovada, o crédito fica mais barato — mas há resistência dos bancos
INSS deposita ressarcimento de até R$ 1.280 sem você pedir
A partir de 24 de julho, aposentados e pensionistas afetados pela fraude vão receber um valor extra diretamente na conta. O depósito é automático — mas golpistas já estão usando o tema para enganar
Calendário de julho do INSS já está definido
O INSS confirmou as datas de pagamento de julho. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber no dia 27; quem ganha acima espera até agosto
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