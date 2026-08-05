Publicado 05/08/2026 00:00

Uma notícia recente que todo aposentado, pensionista e seus familiares precisam ler: as fraudes contra beneficiários do INSS se intensificaram em 2026. Os golpistas estão mais organizados, usam nomes oficiais, imitam o visual do governo e exploram temas do momento — como a biometria e a prova de vida — para criar urgência e enganar quem mais depende do benefício para viver.

Os cinco golpes mais aplicados contra aposentados em 2026 são: 1) O golpe do bloqueio falso — ligação dizendo que o benefício será suspenso e pedindo dados para "regularizar"; 2) O golpe do ressarcimento antecipado — mensagem oferecendo ajuda para receber o dinheiro da fraude mediante taxa; 3) O golpe da biometria falsa — link enviado por WhatsApp pedindo foto do rosto para "atualizar o cadastro"; 4) O golpe do consignado não autorizado — oferta de empréstimo por telefone com desconto aplicado sem confirmação; 5) O golpe do falso servidor — visita à casa do aposentado com documentos falsificados pedindo assinatura ou dados.

Na prática, quem cai em qualquer um desses golpes pode perder desde alguns reais até o controle total do benefício. Há casos em que criminosos assumem a conta bancária do segurado e desviam meses de pagamento antes que a vítima perceba. O INSS não cobra nada por nenhum serviço — qualquer cobrança é golpe, sem exceção.

Mas atenção: os golpistas podem conhecer o nome do aposentado, o banco onde recebe e até o valor do benefício, com dados vazados em fraudes anteriores. Isso faz a abordagem parecer legítima. Mesmo que a pessoa saiba seus dados, desconfie. Isso não prova que é o INSS.

O que fazer: nunca forneça senha, código por SMS ou dados bancários por telefone. Nunca clique em links por WhatsApp sobre seu benefício. Nunca assine nada na porta de casa. Confirme qualquer informação pelo Meu INSS ou pelo 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Informação é a principal arma contra o golpe. Compartilhe esse texto com quem você conhece que é aposentado ou pensionista — um alerta a tempo pode evitar um prejuízo enorme.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.