Aposentado 12-07-2026 - Arte O Dia

Aposentado 12-07-2026Arte O Dia

Publicado 12/07/2026 00:00

Uma notícia de utilidade prática para todo aposentado: o calendário de pagamentos do INSS para julho de 2026 já está definido. Os depósitos começam no dia 27 de julho e se estendem até o início de agosto.

Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621,00), os depósitos começam em 27 de julho e vão até 7 de agosto. Para quem recebe acima do piso, o cronograma é mais concentrado: pagamentos entre 3 e 7 de agosto. A data exata depende do número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Quem recebe até um salário mínimo tem um intervalo curto entre o fim do pagamento de junho (7 de julho) e o início de julho (27 de julho). Já quem recebe acima do piso enfrenta uma janela maior — quase um mês inteiro sem depósito, já que o pagamento só cai na primeira semana de agosto. Vale reservar parte do dinheiro recebido para cobrir esse intervalo.

O INSS nunca paga em finais de semana ou feriados — quando a data cai nesses dias, o depósito é antecipado para o último dia útil anterior, nunca adiado. Desconfie de mensagens prometendo "pagamento extra" fora do calendário oficial: são golpes comuns no início do mês.

Acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br e consulte "Extrato de Pagamento" para confirmar seu número final e a data prevista. Ou ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Use o intervalo entre os pagamentos para organizar o orçamento com antecedência.

Conhecer o calendário com antecedência é uma ferramenta simples para organizar as finanças com tranquilidade. O dinheiro de julho tem data marcada — agora é planejar o melhor uso possível.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.