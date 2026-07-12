Aposentado 12-07-2026Arte O Dia
Calendário de julho do INSS já está definido
O INSS confirmou as datas de pagamento de julho. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber no dia 27; quem ganha acima espera até agosto
Calendário de julho do INSS já está definido
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Quem está isento da nova exigência de biometria do INSS?
A nova portaria sobre biometria prevê exceções importantes: idosos acima de 80 anos e moradores de áreas remotas não precisam se preocupar
Quem já recebe benefício não precisa se preocupar com a nova regra de biometria
A notícia da biometria obrigatória assustou muita gente, mas a regra não atinge quem já recebe o benefício. Entenda quem precisa agir agora
Biometria vira obrigatória para pedir aposentadoria e BPC
Nova portaria do INSS encerra automaticamente pedidos de aposentadoria, BPC e auxílio-reclusão sem aviso prévio. O prazo é de 30 dias para comprovar a biometria
CPMI das fraudes do INSS é criada no Congresso e investigações no STF ganham novo fôlego
As investigações sobre o maior esquema de fraude da história da Previdência Social brasileira avançam simultaneamente no Congresso Nacional e no STF
Veja o calendário completo e descubra quando é a sua vez
Os pagamentos de junho do INSS começam hoje e seguem até 7 de julho. Quem recebe até um salário mínimo recebe ainda em junho; quem ganha acima do piso espera julho. Confira sua data exata antes de comprometer qualquer gasto
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