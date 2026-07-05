Aposentado 05-07-20226 - Arte O Dia

Aposentado 05-07-20226Arte O Dia

Publicado 05/07/2026 00:00

Uma notícia recente gerou pânico desnecessário entre aposentados e beneficiários do BPC: a nova portaria do INSS sobre biometria. Muita gente que já recebe seu benefício achou que o pagamento poderia ser bloqueado. Isso não é verdade, pelo menos não agora.A Portaria DIRBEN/INSS nº 1.347, publicada em 22 de junho, regulamenta uma exigência que vale para novos requerimentos — ou seja, para quem ainda vai pedir aposentadoria, BPC ou auxílio-reclusão.

Quem já é beneficiário não precisa apresentar biometria neste momento. Não há bloqueio automático de benefícios ativos pela ausência do novo cadastro.Um aposentado que já recebe pagamento todo mês pode continuar recebendo normalmente sem fazer nada relacionado a essa portaria. A biometria só pode ser cobrada de quem já é beneficiário em casos específicos, como revisões periódicas. Fora isso, o pagamento mensal segue o calendário normal.Mas atenção: essa é uma tendência crescente.

A partir de 2028, a CIN deverá ser a base biométrica padrão para manutenção de todos os benefícios. Quem deixar para resolver na última hora pode enfrentar filas e prazos apertados — especialmente idosos com mais dificuldade de locomoção.Se você já recebe seu benefício, não precisa fazer nada agora — mas pode aproveitar a calma para se antecipar. Verifique se possui CIN, título de eleitor com biometria ou CNH com coleta biométrica. Se não tiver nenhum, emita a CIN gratuitamente em qualquer posto de identificação.A regra é real, mas seu alcance imediato é limitado a novos pedidos.

Quem já está no sistema pode ficar tranquilo, recebendo normalmente — mas vale regularizar a biometria com calma, sem pressa, para os próximos anos.Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.