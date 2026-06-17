Aposentado 17-06-2026 - Arte O DIa

Aposentado 17-06-2026Arte O DIa

Publicado 17/06/2026 00:00

Uma notícia prática e essencial para todo aposentado e pensionista do Brasil: o calendário oficial de pagamentos do INSS referente ao mês de junho de 2026 já está publicado e disponível para consulta. Os depósitos do benefício mensal regular começam no dia 24 de junho — mas antes disso, junho concentra outros dois eventos financeiros importantes que afetam diretamente o bolso de quem depende da Previdência. Entender cada uma dessas datas e o que elas significam é fundamental para organizar o orçamento e evitar confusões.

Junho de 2026 é um mês atípico para os aposentados por concentrar três movimentações financeiras distintas em sequência. A primeira é o encerramento dos pagamentos da segunda parcela do 13º salário, que ocorre até o dia 8 de junho para quem recebe acima do salário mínimo. A segunda é o prazo final para contestar os descontos indevidos da fraude do INSS, que se encerra em 20 de junho — com possibilidade de devolução de valores para quem ainda não fez o pedido. A terceira e mais esperada é o início do pagamento do benefício mensal regular de junho, que começa em 24 de junho para quem recebe até um salário mínimo e se estende até 7 de julho. Para quem recebe acima do piso nacional, os depósitos do benefício de junho acontecem entre 1º e 7 de julho. Como de costume, o cronograma é escalonado pelo número final do benefício, ou seja, o último algarismo antes do traço no cartão do INSS, desconsiderando o dígito verificador.

Na prática, entre o encerramento do 13º em 8 de junho e o início do pagamento mensal em 24 de junho, há uma janela de aproximadamente 16 dias sem nenhum depósito do INSS para a maioria dos beneficiários. Para quem recebe acima do mínimo, essa janela pode ser ainda maior — pois o benefício mensal de junho só cai em julho. Quem não se planejar para esse intervalo pode chegar ao final de junho com o orçamento no limite. É exatamente nesse período que muitos aposentados recorrem a empréstimos emergenciais ou comprometem o cartão de crédito desnecessariamente — situações que poderiam ser evitadas com um simples planejamento de calendário feito com antecedência.

Mas atenção: junho é também um dos meses em que mais circulam mensagens falsas sobre "pagamentos extras", "bônus de aniversário do INSS" ou "restituições surpresa" para aposentados. Golpistas aproveitam a movimentação do mês — 13º, ressarcimento da fraude, novo ciclo de pagamentos — para confundir aposentados e induzir cliques em links maliciosos ou fornecimento de dados pessoais. O INSS não faz pagamentos surpresa, não anuncia benefícios por WhatsApp e não envia links para confirmação de dados.

Qualquer mensagem com esse teor é golpe. Desconfie sempre e consulte apenas os canais oficiais.

O que fazer: anote agora as três datas do mês: 8 de junho — último dia do 13º; 20 de junho — prazo final para contestar a fraude; 24 de junho — início do benefício mensal regular. Para saber seu dia exato de recebimento dentro do calendário de 24 de junho a 7 de julho, verifique o penúltimo dígito do seu número de benefício — o que aparece antes do traço no cartão do INSS. Consulte o calendário completo no aplicativo Meu INSS ou no site gov.br/inss. Se tiver dúvidas, ligue para o 135, de segunda a sábado das 7h às 22h. E use as próximas semanas para organizar as despesas de julho antes que o dinheiro acabe.

Quem conhece o calendário do INSS não é pego de surpresa. Junho é um mês que começa com dinheiro extra e termina com uma janela de espera — e quem entende esse ritmo consegue atravessar o mês com muito mais tranquilidade e menos aperto. Três datas, três situações diferentes, um único objetivo: manter o controle das finanças. Anote, planeje e se informe. Esse é o melhor investimento que um aposentado pode fazer.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.