aposenta27mai - ARTE KIKO

aposenta27maiARTE KIKO

Publicado 27/05/2026 00:00

Uma notícia urgente para aposentados e pensionistas de todo o Brasil: o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 se encerra sexta-feira, dia 29 de maio, às 23h59. Quem ainda não enviou a declaração e está obrigado a declarar precisa agir imediatamente — a multa por atraso é aplicada de forma automática, sem aviso prévio, e pode pesar no bolso de quem já organiza cada centavo do benefício com cuidado.

A declaração do IR 2026 tem como ano-base 2025, ou seja, o aposentado presta contas ao Fisco sobre tudo que recebeu ao longo do ano passado. Estão obrigados a declarar os aposentados e pensionistas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 — o que equivale a cerca de R$ 2.965,33 por mês. Além desse critério, também precisam declarar quem tinha bens e direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro de 2025, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 200 mil ou quem vendeu imóvel com isenção de ganho de capital nos últimos anos. A declaração pode ser enviada pelo programa da Receita Federal no computador, pelo sistema online no e-CAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celular. Uma dica importante: a declaração pré-preenchida, disponível para quem tem conta Gov.br Prata ou Ouro, já vem com muitos dados preenchidos automaticamente pelo sistema da Receita — o que reduz erros e acelera o processo.

Na prática, quem perde o prazo desta quinta começa a acumular multa automaticamente a partir da sexta-feira, dia 30. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido — o que, dependendo dos rendimentos, representa uma quantia significativa. Além disso, a declaração em atraso pode travar o CPF do contribuinte, gerando dificuldades para realizar transações bancárias, solicitar empréstimos e acessar serviços públicos. Para quem tem restituição a receber, o atraso também empurra o pagamento para os últimos lotes do calendário da Receita Federal, postergando o recebimento do dinheiro.

Mas atenção: aposentados com mais de uma fonte de renda precisam de cuidado redobrado. Quem acumula aposentadoria com salário, aluguel, previdência privada ou pensão pode ter uma base de cálculo muito mais alta do que imagina — duas rendas que, separadamente, ficam abaixo do limite de tributação podem, somadas, ultrapassar a faixa de isenção e gerar imposto a pagar. Outro erro comum entre aposentados idosos é esquecer de declarar o desconto adicional de R$ 1.903,98 por mês ao qual têm direito quem tem 65 anos ou mais — um benefício que pode reduzir significativamente o imposto ou aumentar a restituição.

O que fazer: acesse agora o aplicativo Meu Imposto de Renda ou o portal da Receita Federal em gov.br/receitafederal. Use a declaração pré-preenchida se tiver conta Gov.br Prata ou Ouro. Tenha em mãos o Informe de Rendimentos fornecido pelo INSS — disponível no aplicativo Meu INSS, na opção "Extrato de Imposto de Renda". Preencha os rendimentos, bens e despesas dedutíveis com atenção. Mesmo que a declaração não esteja 100% completa, entregue o que tiver hoje e envie uma declaração retificadora depois — isso evita a multa por prazo.

O prazo do IR não espera. Quem deixou para última hora ainda tem tempo de regularizar a situação nesta quinta-feira — mas a janela está se fechando. Entregar a declaração com alguns erros e corrigir depois é sempre melhor do que não entregar. A multa por atraso é certa; os erros têm conserto. Não deixe essa obrigação virar um problema maior do que precisa ser.

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