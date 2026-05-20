aposenta20mai - ARTE KIKO

aposenta20maiARTE KIKO

Publicado 20/05/2026 00:00

Uma notícia recente muda para sempre a forma como aposentados e pensionistas do INSS contratam empréstimos consignados: a partir de hoje, 20 de maio de 2026, a biometria facial passou a ser etapa obrigatória para a liberação de qualquer crédito com desconto em benefício. A mudança vale para todos os segurados do país e representa a maior transformação na segurança do consignado dos últimos anos — diretamente ligada ao escândalo das fraudes que custou R$ 6,3 bilhões aos aposentados brasileiros.

A nova exigência está prevista na Lei nº 15.327/2026, sancionada pelo presidente Lula no início do ano como resposta direta ao maior esquema de fraudes da história do INSS. Com a lei em vigor, o processo de contratação do consignado passa a funcionar da seguinte forma: o beneficiário solicita o crédito no banco de sua preferência; o contrato é enviado para o sistema do INSS e fica com o status "pendente de confirmação" no aplicativo Meu INSS; o titular tem até 5 dias corridos para abrir o app, realizar o reconhecimento facial e confirmar a operação. Se essa confirmação não acontecer dentro do prazo, o contrato é automaticamente cancelado — sem possibilidade de recurso imediato — e a margem consignável é devolvida. A lei também proíbe definitivamente a contratação de consignado por telefone ou por procuração, duas das principais brechas usadas pelos golpistas para contratar empréstimos em nome de aposentados sem que eles soubessem.

Na prática, o aposentado que antes podia ter um empréstimo contratado em seu nome sem nem perceber agora tem controle total sobre cada operação — literalmente com o próprio rosto. Para quem usa o consignado de forma planejada e consciente, a mudança é positiva e bem-vinda: mais segurança, mais transparência e menos risco de desconto indevido. Para quem não está habituado a usar smartphones, não tem conta Gov.br ou não possui biometria cadastrada em nenhuma base oficial do governo, a adequação exige atenção e pode gerar dificuldades práticas que precisam ser resolvidas o quanto antes para não travar uma operação de crédito urgente.

Mas atenção: quem não possui biometria facial cadastrada em nenhuma base oficial — como o TSE ou o Detran — precisa emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, a CIN, para ter acesso ao consignado. A primeira via da CIN é gratuita em todo o território nacional e pode ser solicitada nas unidades da Secretaria de Segurança Pública ou do Detran do seu estado. Outro ponto importante: não confunda a biometria do consignado com a prova de vida. São procedimentos completamente diferentes. A prova de vida confirma que o aposentado está vivo e apto a receber o benefício; a biometria do consignado confirma que o titular está autorizando uma operação de crédito específica. São etapas independentes e ambas podem ser exigidas no mesmo período.

O que fazer: atualize o aplicativo Meu INSS para a versão mais recente. Acesse o portal Gov.br e verifique se sua conta está no nível Prata ou Ouro — apenas esses níveis permitem usar a biometria facial pelo aplicativo. Se sua conta ainda é Bronze, o caminho é validar os dados pelo banco onde você recebe o benefício ou procurar um posto de atendimento presencial. Se você não tem biometria cadastrada em nenhuma base oficial, dirija-se ao posto de emissão da CIN mais próximo e faça o documento gratuitamente. Para contratar um consignado após o dia 20, solicite a operação no banco, aguarde a proposta aparecer no app Meu INSS e confirme com o reconhecimento facial dentro de 5 dias. Em caso de dúvidas, ligue para o 135.

A biometria obrigatória no consignado é uma conquista importante para os aposentados do Brasil — ela chegou depois de anos de fraudes, descontos ilegais e prejuízos que afetaram milhões de famílias. A nova regra coloca o poder de decisão de volta nas mãos de quem realmente importa: o próprio segurado. Mas para aproveitar essa proteção, é preciso estar preparado. Verifique seus dados, atualize o aplicativo e garanta que o seu crédito só saia com a sua autorização.

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