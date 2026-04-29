aposenta29abr - ARTE KIKO

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Publicado 29/04/2026 00:00

Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas recebem a segunda parcela do 13º entre 25 de maio e 8 de junho. Descubra sua data exata e não perca o pagamento.

Uma notícia muito aguardada chega para os aposentados e pensionistas brasileiros: a segunda parcela do 13º salário do INSS começa a ser paga ainda em maio. Quem depende desse dinheiro para equilibrar as contas, quitar dívidas ou simplesmente respirar no orçamento precisa ficar de olho no calendário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o Decreto nº 12.884 antecipando o pagamento do 13º salário para abril e maio de 2026 — como já aconteceu em anos anteriores. A primeira parcela foi depositada entre 24 de abril e 8 de maio. Agora, a segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho, seguindo o calendário escalonado pelo penúltimo dígito do cartão de benefício. No total, o governo injetará R$ 78,2 bilhões na economia com as duas parcelas, beneficiando aproximadamente 35,2 milhões de segurados, entre aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social.

Na prática, quem recebe um salário mínimo (R$ 1.621,00) vai receber, no mês de maio, o benefício mensal normal acrescido de mais R$ 810,50 referentes à segunda parcela do 13º — totalizando R$ 2.431,50 depositados em conta. Para quem recebe valores maiores, o acréscimo é proporcional. É dinheiro extra chegando antes do fim do ano, o que representa um alívio real para milhões de famílias brasileiras.

Mas atenção: o 13º salário não é pago automaticamente a todos. Pessoas que recebem o BPC — Benefício de Prestação Continuada — e beneficiários da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao abono. Além disso, quem começou a receber o benefício em 2026 receberá o valor proporcional aos meses de vínculo com o INSS, e não o valor integral.

O que fazer: acesse o aplicativo ou o site do Meu INSS, faça login com sua conta gov.br e consulte a opção "Extrato de Pagamento". Lá você encontra o valor exato que vai receber e a data prevista para o depósito na sua conta. Guarde essa informação e se planeje antes de o dinheiro chegar.

A antecipação do 13º é uma das melhores notícias do semestre para quem depende da Previdência Social. Mas aproveitar bem esse recurso começa com informação: saber o valor, a data e os seus direitos é o primeiro passo para usar o dinheiro com inteligência e segurança.

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