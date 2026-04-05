aposenta5abr - ARTE KIKO

aposenta5abrARTE KIKO

Publicado 05/04/2026 00:00

A temporada do Imposto de Renda 2026 já começou — e uma informação importante precisa chegar aos aposentados e pensionistas: o comprovante de rendimentos do INSS já está disponível para consulta.

O documento reúne todos os valores recebidos ao longo de 2025 e é indispensável para preencher corretamente a declaração. Sem ele, o risco de erro aumenta — e, com isso, também as chances de cair na chamada “malha fina”.

A boa notícia é que o acesso ficou muito mais simples. Hoje, o comprovante pode ser obtido de forma totalmente digital, sem necessidade de ir até uma agência. Basta acessar o sistema do governo e baixar o documento em poucos minutos.

O caminho mais comum é pelo portal ou aplicativo “Meu INSS”. Após fazer login com CPF e senha, o beneficiário deve buscar a opção “Extrato do Imposto de Renda” e selecionar o ano-base 2025. O documento é gerado automaticamente e pode ser salvo ou impresso.

Além disso, também é possível obter o comprovante diretamente no banco onde o benefício é pago, o que facilita ainda mais o acesso para quem tem dificuldade com aplicativos.

Outro ponto importante é entender o que consta nesse documento. Ele detalha todos os valores recebidos, separando rendimentos tributáveis, isentos e eventuais descontos — informações fundamentais para evitar erros na declaração.

E aqui vai um alerta importante: muitos aposentados acreditam que estão automaticamente isentos do Imposto de Renda, mas isso nem sempre é verdade. A obrigatoriedade depende do valor total recebido ao longo do ano, não apenas do fato de ser aposentado.

Além disso, com a liberação do documento, também cresce o número de golpes. Criminosos costumam se aproveitar desse período para enviar mensagens falsas prometendo “acesso ao informe” ou solicitando dados pessoais. O INSS não envia links por mensagem — todo acesso deve ser feito pelos canais oficiais.

A recomendação é clara: não deixe para a última hora. Baixar o comprovante com antecedência permite revisar os dados com calma, evitar erros e, se necessário, buscar ajuda para preencher corretamente a declaração.

Em um momento em que qualquer inconsistência pode gerar dor de cabeça, organização é fundamental.

Mais do que cumprir uma obrigação, declarar corretamente é garantir tranquilidade — e evitar problemas futuros com a Receita Federal.

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