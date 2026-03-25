aposenta25mar - ARTE KIKO

aposenta25marARTE KIKO

Publicado 25/03/2026 00:00

Milhões de aposentados e pensionistas já estão atentos a um dos momentos mais importantes do mês: o pagamento dos benefícios do INSS referente a março de 2026.

O calendário oficial já foi divulgado e os depósitos começam no dia 25 de março para quem recebe até um salário mínimo.

A partir dessa data, os pagamentos seguem de forma escalonada, conforme o número final do benefício — sistema utilizado pelo INSS para organizar os repasses e evitar sobrecarga nos bancos.

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos acontecem entre 25 de março e 8 de abril, variando conforme o final do cartão.

Já os aposentados que recebem acima do piso nacional começam a receber a partir de 1º de abril, com pagamentos concluídos também até o dia 8.

Esse modelo, embora já conhecido, ainda gera dúvidas — e é justamente aí que mora o risco.

Muitos beneficiários acabam não acompanhando corretamente a data exata do pagamento e, com isso, enfrentam filas desnecessárias ou até acreditam que houve atraso no depósito. Na prática, o dinheiro só é liberado na data correspondente ao final do benefício.

Outro ponto importante é que o número considerado não é o último dígito total, mas sim o número antes do traço. Esse detalhe simples ainda causa confusão entre muitos aposentados.

Além da organização financeira, acompanhar o calendário também se tornou uma medida de segurança. Em períodos de pagamento, aumentam significativamente os golpes direcionados a aposentados, com mensagens falsas informando “liberação antecipada” ou “valores extras disponíveis”.

O alerta é direto: o pagamento do INSS é automático. Não é necessário fazer solicitação, pagar taxas ou clicar em links para receber.

Especialistas recomendam que o beneficiário utilize apenas canais oficiais para consulta, como o aplicativo ou site do Meu INSS, onde é possível verificar o extrato completo, valores e datas com segurança.

Em um cenário onde milhões dependem diretamente desse recurso para viver, saber exatamente quando o dinheiro estará disponível não é apenas uma questão de organização — é uma forma de proteção.

Mais do que nunca, informação correta significa tranquilidade no fim do mês.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.