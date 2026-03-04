aposenta4mar - ARTE KIKO

Publicado 04/03/2026 00:00

Informação é a melhor aliada para proteger sua renda. Receber a aposentadoria é uma conquista depois de anos de trabalho. Mas o que muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social não sabem é que podem ter direitos adicionais que ajudam a melhorar a renda mensal ou evitar descontos indevidos.

Um exemplo importante é a possibilidade de revisão do benefício. Em alguns casos, erros no cálculo, períodos de trabalho não considerados ou contribuições ignoradas podem reduzir o valor da aposentadoria. A análise do extrato no aplicativo ou site do Meu INSS pode revelar inconsistências. Caso haja dúvidas, é possível solicitar revisão administrativa sem custo.

Outro ponto que merece atenção é o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por incapacidade permanente quando o segurado necessita de assistência permanente de outra pessoa. Esse adicional pode representar um alívio financeiro significativo para famílias que enfrentam despesas com cuidadores.

Também é fundamental acompanhar descontos no benefício. Empréstimos consignados não reconhecidos ou mensalidades associativas indevidas devem ser contestados imediatamente. O aposentado pode bloquear novos descontos diretamente pelo sistema do INSS.

Por fim, manter o cadastro atualizado e acompanhar comunicados oficiais evita surpresas e garante acesso a direitos. Informação, organização e atenção aos detalhes são atitudes que protegem o que foi conquistado ao longo de toda uma vida de trabalho.