O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá mudanças no funcionamento de suas agências durante o período de Carnaval. As unidades estarão fechadas na segunda-feira (16) e na terça-feira (17), em razão do feriado nacional. O atendimento presencial será retomado somente a partir das 14h da Quarta-feira de Cinzas (18).

Nesse primeiro dia de reabertura, o atendimento será restrito exclusivamente aos segurados que já possuírem perícia médica ou avaliação social previamente agendadas. Não haverá atendimento espontâneo nesse período.

A normalização completa dos serviços presenciais ocorrerá apenas na quinta-feira (19), quando as agências voltam a operar em seus horários habituais, com atendimento ao público conforme agendamento.

Apesar do fechamento das unidades físicas, os canais remotos do INSS seguem funcionando normalmente. A Central Telefônica 135 estará disponível todos os dias do Carnaval, das 7h às 22h. Aos domingos, o atendimento permanece apenas de forma eletrônica, sem a presença de atendentes humanos.

Além disso, o site e o aplicativo Meu INSS continuam acessíveis 24 horas por dia, permitindo que aposentados, pensionistas e demais segurados consultem extratos, acompanhem pedidos, solicitem serviços e obtenham informações sem necessidade de deslocamento.

A recomendação do INSS é que os segurados priorizem os canais digitais durante o feriado e se atentem às datas de retorno do atendimento presencial, evitando deslocamentos desnecessários às agências fechadas.

