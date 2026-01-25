Arte coluna aposentados 25 janeiro 2026 - Arte Paulo Márcio

Publicado 25/01/2026 00:00

A semana começou com uma novidade que interessa diretamente a milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou o extrato de pagamento atualizado com os novos valores já considerando o reajuste de 2026 e as regras de isenção do Imposto de Renda que passam a valer neste mês. A expectativa cresce entre os segurados, que agora podem conferir em detalhes todas as informações do seu benefício — desde o valor reajustado até os descontos e eventuais tributos — acessando o documento oficial no portal do INSS ou pelo aplicativo.

Este ano, os benefícios do INSS passaram por duas atualizações importantes: o reajuste conforme o piso do salário mínimo e a correção dos valores acima desse piso pelo índice oficial de inflação.

Quem recebe até um salário mínimo teve um aumento de 6,79%, elevando o piso de R$ 1.518,00 para R$ 1.621,00. Já os benefícios maiores foram corrigidos pelo INPC de 2025 em 3,90%, fazendo com que o teto do INSS subisse para R$ 8.475,55. Para segurados que começaram a receber o benefício a partir de 1º de janeiro de 2025, o reajuste é proporcional ao período em que o benefício estava ativo.

Uma das mudanças que mais chamou a atenção dos aposentados neste início de ano é a isenção parcial ou total do Imposto de Renda sobre os benefícios. Agora, quem recebe até R$ 5.000 por mês fica totalmente isento de IR sobre o valor dos proventos. Para quem tem renda de R$ 5.001 a R$ 7.350, a isenção é parcial, com a aplicação de desconto progressivo. Já os segurados que recebem acima de R$ 7.350 continuam sujeitos à tributação normal do imposto, sem alterações em relação à regra anterior.

Para conferir o extrato atualizado com seu reajuste, isenção e demais informações, o beneficiário pode acessar o aplicativo “Meu INSS” no celular ou fazer o login no portal pela internet. Na tela inicial, basta selecionar o serviço de “Extrato de Pagamento” para ver todos os detalhes do seu benefício, incluindo o valor líquido a receber, os descontos aplicados e as informações de tributação. Quem não tem internet pode ligar para a Central de Atendimento 135, informando o CPF e confirmando alguns dados pessoais para fazer a consulta por telefone. O atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Sobre os pagamentos em si, os depósitos dos benefícios com os valores já reajustados começam no 26 de janeiro para quem recebe até um salário mínimo e vão até o dia 6 de fevereiro, seguindo o calendário tradicional conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador. Para os benefícios acima do piso, os pagamentos com reajuste ocorrem de 2 a 6 de fevereiro, também respeitando a ordem dos finais.