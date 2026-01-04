aposenta4jan - ARTE KIKO

aposenta4jan

Publicado 04/01/2026 00:00

Virada de ano é quando muita gente finalmente decide resolver o que vinha adiando com o INSS: pedir aposentadoria, marcar perícia, revisar cadastro, conferir descontos no benefício. A diferença é que, em 2026, quase tudo isso passa primeiro pelo agendamento à distância. Em vez de enfrentar fila na porta da agência, o segurado organiza a vida pelo celular, pelo computador ou pela Central 135, escolhe o serviço de que precisa e, só se for realmente necessário, vai até o atendimento presencial já com dia e horário marcados.

Como funciona o agendamento hoje

Na prática, o caminho é simples: o segurado acessa o Na prática, o caminho é simples: o segurado acessa o Meu INSS , faz login, clica em “novo pedido”, escreve o nome do serviço ( aposentadoria , pensão, perícia, extrato, prova de vida, entre outros) e segue as orientações da tela. Quando a presença na agência é obrigatória, o próprio sistema oferece datas e horários disponíveis. Quem preferir pode ligar no 135, onde o atendente faz o registro do pedido e agendar o atendimento presencial. Em muitos casos, documentos são enviados de forma digital e o processo inteiro acontece sem o segurado sair de casa.

Por que vale a pena se organizar

Usar o agendamento oficial evita filas, diminui o risco de erros e ainda protege contra golpes de falsos “intermediários” que cobram por um serviço que é gratuito. Começar o ano com esse hábito faz diferença: em vez de correr atrás do prejuízo quando o benefício atrasa ou é negado por falta de documento, o segurado chega ao atendimento com tudo pronto e ganha tempo na análise. Em um cenário de renda apertada, isso não é detalhe – é segurança.