aposenta4janARTE KIKO
Na prática, o caminho é simples: o segurado acessa o Meu INSS, faz login, clica em “novo pedido”, escreve o nome do serviço (aposentadoria, pensão, perícia, extrato, prova de vida, entre outros) e segue as orientações da tela. Quando a presença na agência é obrigatória, o próprio sistema oferece datas e horários disponíveis. Quem preferir pode ligar no 135, onde o atendente faz o registro do pedido e agendar o atendimento presencial. Em muitos casos, documentos são enviados de forma digital e o processo inteiro acontece sem o segurado sair de casa.
Usar o agendamento oficial evita filas, diminui o risco de erros e ainda protege contra golpes de falsos “intermediários” que cobram por um serviço que é gratuito. Começar o ano com esse hábito faz diferença: em vez de correr atrás do prejuízo quando o benefício atrasa ou é negado por falta de documento, o segurado chega ao atendimento com tudo pronto e ganha tempo na análise. Em um cenário de renda apertada, isso não é detalhe – é segurança.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.