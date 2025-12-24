Arte coluna dos Aposentados 24 dezembro 2025 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna dos Aposentados 24 dezembro 2025Arte Paulo Márcio

Publicado 24/12/2025 00:00

Todo fim de ano a cena se repete: enquanto aposentados e pensionistas do INSS recebem o décimo terceiro, milhares de famílias que dependem do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) começam a perguntar se “dessa vez” também vai cair algum extra na conta. A dúvida é compreensível. O BPC é muitas vezes a única renda da casa, pago a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, sempre no valor de um salário mínimo. Justamente por ser um dinheiro tão importante, qualquer notícia sobre 13º para esse público corre rápido nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais e nas conversas de vizinhança – nem sempre com informação correta.