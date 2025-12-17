aposenta17dezARTE KIKO
Esse novo valor de 1.621,00 reais passa a valer para quem recebe o piso do INSS: aposentados, pensionistas, segurados de auxílio-doença e beneficiários do BPC. Professores aposentados pelo INSS que ganham um salário mínimo também entram automaticamente nesse reajuste. Já aposentados de regimes próprios, como servidores públicos, dependem das regras de cada categoria, que podem seguir negociações específicas ao longo do ano.
Para quem recebe mais do que um salário mínimo, o reajuste não segue o mesmo índice. Nesses casos, o aumento é calculado com base no INPC, indicador que mede a inflação do período. O percentual final só é conhecido ao fim de 2025, mas a lógica é a mesma: corrigir o benefício para que o aposentado não perca ainda mais poder de compra. O teto do INSS também é reajustado por esse índice, mantendo a mesma regra para quem está no patamar mais alto de benefícios.
Com o novo salário mínimo, a margem consignável aumenta e, com ela, a tentação de pegar novos empréstimos. O ponto de atenção é simples: se o aposentado transforma todo o reajuste em prestação, o aumento desaparece e o orçamento continua apertado. Mais do que nunca, vale revisar as dívidas, comparar taxas e só usar o consignado quando fizer sentido para organizar a vida financeira, e não para aprofundar o endividamento.
