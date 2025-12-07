aposenta7dez - ARTE KIKO

Publicado 07/12/2025 00:00

Pouca gente sabe, mas existe um grupo específico de aposentados que pode receber um aumento de 25% no valor da aposentadoria. Esse adicional é garantido por lei e pago todos os meses, inclusive com o 13º salário. O benefício, porém, não é para todos. Ele é voltado apenas aos aposentados por invalidez (hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente) que precisam de ajuda permanente de outra pessoa para realizar atividades do dia a dia.