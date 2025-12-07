aposenta7dezARTE KIKO
O aumento é concedido quando o aposentado necessita de assistência contínua para tarefas básicas, como:
comer, tomar banho, se vestir, se locomover, cuidar da própria higiene ou quando há risco de vida sem supervisão. O adicional vale mesmo que o benefício já esteja no teto, pois pode ultrapassar o limite máximo do INSS.
Como solicitar o aumento?
O pedido deve ser feito diretamente ao INSS, com documentos médicos, laudos e relatórios que comprovem a necessidade de cuidados permanentes. Em muitos casos, é preciso passar por perícia médica.
Se o pedido for negado, o segurado pode recorrer administrativamente ou buscar a Justiça.
Vale para outros tipos de aposentadoria?
Hoje, o acréscimo é garantido apenas para quem é aposentado por invalidez. Existem discussões na Justiça para ampliar o direito a outras modalidades, mas ainda não há decisão definitiva que obrigue o INSS a estender o benefício. Para aposentados e pensionistas de outras categorias, portanto, a regra não mudou.
